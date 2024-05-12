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Başkentliler, Tepede puanları paylaştı

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Gönyeli Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı sahadan 0 – 0 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar

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Başkentliler, Tepede puanları paylaştı
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Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, H. Erdem Canaloğlu
C. B. Gençlik Gücü: Remzi, Turgut Kaan, Necati, Abu Dumbiya, Ümitcan, Ndikumana, İ. Köse, Ali, Muhammed, Arif, Kaan
K.Kaymaklı: M. Özeralp, M.Kaygısız, H.Çakır, Bahadır, Alpay, Fikret, Alp, Arda, Sylla, Arseven, Halil Turan
 
AKSA Süper Lig’den düşecek son takımı belirleyecek play-out mücadelesinde ilk maçlar oynandı. Gönyeli Stadı’nda Lefkoşa’nın iki köklü kulübü karşı karşıya geldi. Play-out’a 18 puanla giren China Bazaar Gençlik Gücü ile 16 puanla son sırada başlayan K.Kaymaklı zorlu maçta karşı karşıya geldi. İki takım da maç boyunca ürettikleri fırsatları gole çeviremedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 19 puana yükselirken, K.Kaymaklı puanını 17 yaptı.
 
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