banner913
banner932
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
17 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
62 0
 
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
22 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
56 0
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
35 0
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
31 0
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
35 0
banner964

Manchester United'ın kalesi Onana'ya emanet

banner476

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı Inter'den transfer etti

banner825
Manchester United'ın kalesi Onana'ya emanet
Manchester United, 12 sezon boyunca forma giyen David de Gea'nın kulüpten ayrılması sonrası kalesini koruyacak ismi buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Onana ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Onana'nın bonservis bedelinin ek ödemelerle 55 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.
Ajax'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve 2017 UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Onana, 2022 yazında gittiği Inter'in İtalya Kupası'nı kazanması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.