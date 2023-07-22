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Alkollü sürücü karşı şeride uçtu

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Girne-Alsancak ana yolunda aşırı alkollü araç sürücüsü, refüje çarparak karşı şeride geçti ve takla atarak durabildi

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Alkollü sürücü karşı şeride uçtu
Girne bölgesinde alkollü sürücülerin neden olduğu iki kazada üç kişi yaralandı.
Girne-Alsancak ana yolunda önceki gece meydana gelen kazada, alkollü sürücü 35 yaşındaki Yiğit Yılmaz’ın kullandığı otomobil refüje çarparak takla attı.
Girne-Alsancak ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, Yılmaz, 350 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JT 094 plakalı salon araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle JT 094 plakalı araç karşı şeride geçerek, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.
 
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