Manchester United'ın başı sakatlıklar ile dertte

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibiManchester United, sakatlanan Eriksen ve Höjlund'un sağlık durumları hakkında açıklama yaptı

Manchester United sakatlıklar ile mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Ada ekibi, 2 futbolcusunun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

İngiliz ekibi, ChristianEriksen'in 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. RasmusHöjlund'un ise Kasım ayı sonuna kadar takıma dönmesi bekleniyor.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Casemiro, LisandroMartinez, LukeShaw, JonnyEvans, AmadDiallo, TyrellMalacia ve AaronWan-Bissaka sakat oyuncular arasında yer alıyor.

Manchester United milli maç arasının ardından 29 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacak.

