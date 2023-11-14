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Manchester United'ın başı sakatlıklar ile dertte

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibiManchester United, sakatlanan Eriksen ve Höjlund'un sağlık durumları hakkında açıklama yaptı

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Manchester United'ın başı sakatlıklar ile dertte
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Manchester United sakatlıklar ile mücadele ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Ada ekibi, 2 futbolcusunun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
İngiliz ekibi, ChristianEriksen'in 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. RasmusHöjlund'un ise Kasım ayı sonuna kadar takıma dönmesi bekleniyor.
Bu iki futbolcunun yanı sıra Casemiro, LisandroMartinez, LukeShaw, JonnyEvans, AmadDiallo, TyrellMalacia ve AaronWan-Bissaka sakat oyuncular arasında yer alıyor.
Manchester United milli maç arasının ardından 29 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacak.
 
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