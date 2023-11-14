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Napoli'nin yeni teknik direktörü Mazzarri

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İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı

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Napoli'nin yeni teknik direktörü Mazzarri
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İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör RudiGarcia'nın yerine WalterMazzarri'yi takımın başına getirdi. Mazzarri, 2009-2013 yılları arasında da Maviler'de görev yapmıştı.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon 12 hafta sonunda 21 puanla 4. sırada yer alıyor.
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.
 
 
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