banner480
banner69
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
7 0
Kesinlikle gelmeyin
Kesinlikle gelmeyin
163 0
 
Türkiye'ye hasta sevki başladı
Türkiye'ye hasta sevki başladı
150 0
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
23 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
215 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
32 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
43 0
banner460

Malek hakemliğe döndü

banner476

Malek hakemliğe döndü
Futbolumuzun en önemli hakemleri arasında yer alan, MHK Hakem Eğitmeni Mehmet Malek’in oğluları Arif ve Cemre de hakemlik yapıyorlar.
Eğitim hayatını İngiltere’de sürdüren Cemre Malek de adaya döndükten sonra hakemliğe yeniden başlarken, BTM Birinci Lig Birinci Grupta 12 Eylül Cumartesi günü
Mehmetçik Stadında oynanacak olan Bafra – Yeni Erenköy maçında Yusuf Atlar’ın yardımcılığını yapacak.
Cemre Malek’in abisi Arif Malek ise BTM İkinci Lig Yedinci Grupta 12 Eylül Cumartesi günü Bilal İyigün Stadında oynanacak olan Gaziveren – Yeşilyurt maçını yönetecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.