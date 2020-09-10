Malek hakemliğe döndü

Futbolumuzun en önemli hakemleri arasında yer alan, MHK Hakem Eğitmeni Mehmet Malek’in oğluları Arif ve Cemre de hakemlik yapıyorlar.

Eğitim hayatını İngiltere’de sürdüren Cemre Malek de adaya döndükten sonra hakemliğe yeniden başlarken, BTM Birinci Lig Birinci Grupta 12 Eylül Cumartesi günü

Mehmetçik Stadında oynanacak olan Bafra – Yeni Erenköy maçında Yusuf Atlar’ın yardımcılığını yapacak.

Cemre Malek’in abisi Arif Malek ise BTM İkinci Lig Yedinci Grupta 12 Eylül Cumartesi günü Bilal İyigün Stadında oynanacak olan Gaziveren – Yeşilyurt maçını yönetecek.

