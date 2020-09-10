Aya ligden çekildi

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup ekiplerinden Dilekkaya, sezon tamamlanmadan ligden çekildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da ligden çekilen Dilekkaya’nın oynadığı maçlarda rakiplerini hükmen galip ilan ediyor. Yeniceköy – Dilekkaya maçında yaşanan olaylardan dolayı Dilekkaya’ya ağır cezalar verilmişti. Dilekkaya yönetimi ise çıkan olayları tasvip etmeyerek, rahatsızlığını dile getirmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.