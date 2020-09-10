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Aya ligden çekildi

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Aya ligden çekildi
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup ekiplerinden Dilekkaya, sezon tamamlanmadan ligden çekildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da ligden çekilen Dilekkaya’nın oynadığı maçlarda rakiplerini hükmen galip ilan ediyor. Yeniceköy – Dilekkaya maçında yaşanan olaylardan dolayı Dilekkaya’ya ağır cezalar verilmişti. Dilekkaya yönetimi ise çıkan olayları tasvip etmeyerek, rahatsızlığını dile getirmişti. 
 
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