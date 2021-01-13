Maidstone United’tan, Zihni’ye doğum gününü kutlaması

Niyazi ERGÜLEN

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği İngiltere’nin Maidstone United kulübü, futbolcumuzun doğum gününü kutladı.

Zihni Temelci için özel bir paylaşım yapan Maidstone United kulübü, “22. Doğum günün kutlu olsun Zihni Temelci. Güzel günler geçirmen dileğiyle” paylaşımında bulundu. Bu arada Zihni Temelci, doğum gününden 1 gün sonra takımının EastbourneBorough maçında ilk 11’e alınarak, en güzel doğum günü hediyesini aldı.

