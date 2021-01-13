Soykurt’tan, Hamitköy Akademi’ye özel ilgi

Hamitköy fizyoterapisti Mustafa Soykurt, alt yapıdaki futbolcuların en doğru şekilde yetişmeleri için Hamitköy Futbol Akademisi’yle özel olarak ilgileneceğini söyledi

Hamitköy fizyoterapisti Mustafa Soykurt, A Takım ile yakından ilgilenirken, futbolcuların sorunlarına uyguladığı tedavi ile futbolcuların iyileşme sürelerinin kısa olmasını sağlıyor.

Mustafa Soykurt, kulübün bünyesindeki tüm kategorilerle yakından ilgileneceğini açıklarken, şunları söyledi:

“Hamitköy A Takımı kadrosunda yer alan futbolculardan bazılarına ve U20 Takımı futbolcularına, Mart ayından itibaren özel programlar hazırlayacağım. Futbolcuların gelişimleri için bunun yapılması gerekmektedir.

Hamitköy Futbol Akademisi’yle özel ilgileneceğim. Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz ile de bu konuda görüşme gerçekleştirdik. Alt yapıdaki futbolcularımızın en doğru şekilde yetişmeleri için gerekeni yapacağız.”



