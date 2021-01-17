Maidstone kupada yürüyor

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıslı Türk Hakan Hayrettin’in teknik direktörlüğünü yaptığı, temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Maidstone United, kupada başarılı sonuçlar alıyor.

Maidstone' u FA Trphy Kupasında, DorkingWandererstakımını 2-1mağlup ederek beşinci tura yükseldi.Zihni Temelci, DorkingWanderers maçında 75. dakikada oyuna girdi.

Hakan Hayrettin’in takımı Maidstone United, sakatlığını atlatan Zihni Temelci’nin de takıma dönmesi ile ligde de başarılı sonuçlar alma başlamıştı.

