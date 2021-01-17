Şampiyonluğa Özgür adımlarla ulaştılar

Hentbol U18 Erkekler Liginde şampiyon Özgür Adımlar takımı olurken, UKÜ ikinciliği, MGA ise üçüncülüğü elde etti

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Ligleri sona erdi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirilen U18 Lig maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan play-off yarı final ve final maçlarının ardından tamamlandı.

Hentbol Federasyonu bir ilki gerçekleştirerek üçüncülük ve final maçlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Cumartesi günü oynanan yarı final maçlarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galipler ise şampiyonluk mücadelesi verdiler. CIU Arena’da seyircisiz olarak oynanan üçüncülük ve final maçları, federasyonun youtube ve facebook sayfalarından ilk kez canlı yayınla hentbol severlere iletildi.

Hentbol U18 Ligi’nde sezonun son günü erkekler üçüncülük maçı ile başladı. Erkekler üçüncülük mücadelesinde NKL/MGA ile MGA takımları karşı karşıya geldi ve maçı MGA 34-10 kazanarak ligi üçüncü bitirdi.

Hentbol U18 Ligi’nde ilk şampiyon erkeklerde belli oldu. Erkekler final maçında Özgür Adımlar ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi ve maçı 41-29 kazanan Özgür Adımlar takımı U18 Ligi Erkekler şampiyonu oldu.



