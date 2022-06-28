Mahmut, Hamitköy'de

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, Yenicami futbolcusu Mahmut Amasyalı'yı bonservisli olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezonda mücadeleci bir ekip yaratmak ve sıkıntı yaşamak istemeyen başkent ekiplerinden Hamitköy, geçtiğimiz sezonu Göçmenköy'de geçiren YAK futbolcusu Mahmut Amasyalı'yı kadrosuna dahil etti.
Başarılı sol kanat oyuncusu yeni sezonda Hamitköy'ün başarısı için ter dökecek.
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