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Türkmenköy’den Başel’e teşekkür ziyareti

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Türkmenköy’den Başel’e teşekkür ziyareti
NECATİ KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü kulübe destek veren Başel Holding direktörü Burak Başel’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Kulüp başkanı Salih Saygılı ve yönetim kurulundan Raşit Gürdağ, Özkan Gaziler, Nezif Hoca ve Mustafa Altınoğlu’nun bulunduğu ziyarette Burak Başel'e Türkmenköy Spor Kulübü’ne sağladığı maddi ve manevi destekler için teşekkür plaketi ve anı forması takdim edildi.
 
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