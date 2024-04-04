Mağusa’da tur rövanşa kaldı

Stat ışıklarındaki arıza nedeniyle 20. dakikada tatil edilen ve devamı dün oynanan Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşılaşması karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serkan Özdenkci, Yusufcan Dönder

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur (Emre Kuvvetlişahin), Zihni, Mehmet( Hasan Celil), Mustafa, Ünal, Nevzat (Erhun), Souleymane Doukara, Doğukan, Şenol(Emre Özsin), Dinopeter

T. H. Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Kadir Erol, İsmail Tırlık, Tahsin Berk Büyükkal (Turgut), Mert Güçlücan, Mehmet(Berk Güçlücan), Cedric Kore, Junior Adjessa, Nazım(Doğukan)

Goller: Dk.21 Tahsin Kaya (KK) (Mağusa T. Gücü) – Dk.62 Mert Güçlücan (T. H. Dumlupınar)



Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar 1-1 berabere kaldı.

Çarşamba günü oynanması planlanan, ancak stat ışıklarındaki arıza nedeniyle 20’nci dakikada tatil edilen mücadele bir gün sonra Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda kaldığı yerden devam etti.

Hakemin hava atışı ile başlayan mücadelede Mağusa Türk Gücü 21’inci dakikada golü buldu. Gelişen MTG atağında Dumlupınar’dan Tahsin Kaya’ya çarpan top kendi ağlarına gidince MTG 1-0 öne geçti. 62’nci dakikada gelişen Dumlupınar atağında ceza sahasının solundan Mert Güçlücan'ın vuruşu skoru 1-1 yaptı.

90+4’üncü dakikada Mağusa Türk Gücü’nün kaydettiği gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Turun rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finale yükselecek ekip belirlenecek.

