Birinci Lige son bilet sahibini buluyor

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda bugün saat 19.30'da başlayacak olan Vadili ile Denizli arasındaki BTM 1.Lig'de Play-Off final karşılaşmasında galip gelen takım adını AKSA 1.Lig'e yazdıran üçüncü ekip olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Play-Off final karşılaşması ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun şahitliğinde Vadili TÇBSK ve Denizli SK temsilcileri arasında çekilen kura çekimi sonrası Vadili TÇBSK final maçına "ev sahibi" olarak, Denizli SK ise "deplasman" olarak kura çekti. Çekilen kura sonucunda Lefkoşa Atatürk Stadı'nın güneybatı yönündeki kapalı tribün (stat görselindeki mavi ve yeşil koltuklu tribünler) ve yedek kulübesi Vadili TÇBSK takımının, kuzeybatı yönündeki kapalı tribün (stat görselindeki sarı ve kırmızı koltuklu tribünler) ve yedek kulübesi ise Denizli SK takımının kontrolünde olacak.

Karşılaşmada tarafsız seyirciler doğu tarafındaki kapalı tribünde karşılaşmayı takip edecek. Takım taraftarları ve tarafsız seyirciler tribüne kendilerine ayrılan kapılardan girebilecek. Protokol tribününde ise sadece protokol ve basın mensupları yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda bugün saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada galip gelen takım adını AKSA 1.Lig'e yazdıran üçüncü ekip olacak. Daha önce gruplarını şampiyon olarak tamamlayan Atoll Kozanköy SK ve Northernland Dipkarpaz TSK takımları AKSA 1.Lig'e yükselme başarısı göstermişti.



