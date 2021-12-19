Mağusa’da, Hamitköy kasırgası

Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanından 4 gollü galibiyetle dönerken alt sıralar ile olan puan farkını açtı. Takım olarak iyi oynayan Hamitköy’de Ardahan hat trick yaparak ön plana çıkarken diğer golü Toykan penaltıdan kaydetti. Yusuf Yontar’ın kurtarışlarıyla farkın büyümesini engellediği Mağusa Türk Gücü’nün gollerini penaltıdan Arif attı

Stadyum: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Çelik, Necmi Bulut

MTG: Yusuf, Halil Uçar, Adil, Uğur, Sadık, Nevzat (63.Dk Uvanç), Kossi, Bünyamin (46.Dk Mehmet Erol), Arif, Emre Özsin, Şenol

Hamitköy: Tolga, Galip, İbrahim Kaba, Danny, Kemal (83.Dk Serhat), İbrahim Öksüzoğulları, Salih, Burak (75.Dk Ömer Albayrak), Toykan, Ardahan, İbrahim Güler

Goller: 35.(P)ve 76.Dk(P) Arif (MTG)- 043, 58 ve 60.Dk Ardahan, 73.Dk (P) Toykan (Hamitköy)

Önemli Dakikalar:

22.Dk: Hamitköy kontra atağında savunma arkasına Toykan kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruş yapınca Yusuf gole izin vermedi.

31.Dk: MTG atağında Emre Özsin’in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

33.Dk: MTG atağında Arif’in sağdan ortasında Galip topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arif topu filelere gönderdi. MTG 1-0 Hamitköy

43.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağ kanattan bindiren Kemal’e topu aktardı. Kemal’in ortasında Ardahan topu filelere gönderdi. MTG 1-1 Hamitköy

45+1.Dk: MTG atağında Uğur soldan topu ortaladı. Sadık’ın uçarak kafa vuruşunda Galip topu çizgiden çıkarmayı başardı.

46.Dk: Hamitköy atağında Ardahan’ın vuruşunu kaleci Yusuf çıkarttı. Dönen topta Kemal bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf yine gole izin vermedi.

55.Dk: MTG atağında arka direkte topla buluşan Emre Özsin’in vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.

57.Dk: MTG savunmasında Halil Uçar’ın büyük hatasında Ardahan kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda topu kaleci Yusuf’un üzerine nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.

58.Dk: Bu pozisyonun ardından kazanılan köşe atışını kullanan Burak’ın ceza sahasına ortasında oluşan karambolde Ardahan topa dokunan son isim oldu ve topu filelere gönderdi. MTG 1-2 Hamitköy

60.Dk:Hamitköy atağında Toykan’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ardahan’ın vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-3 Hamitköy

73.Dk: Hamitköy kontra atağında Burak’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan, Halil Uçar’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mehmet Sezener bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. MTG 1-4 Hamitköy

76.Dk: MTG atağında yapılan sert ortada Ömer topa elle müdahale edince hakem Mehmet Sezener yine penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan atışı kullanan Arif topu filelere gönderdi. MTG 2-4 Hamitköy

84.Dk: Hamitköy kontra atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan, kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.

