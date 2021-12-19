Mağusa’da, Hamitköy kasırgası

Stadyum: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Çelik, Necmi Bulut
MTG: Yusuf, Halil Uçar, Adil, Uğur, Sadık, Nevzat (63.Dk Uvanç), Kossi, Bünyamin (46.Dk Mehmet Erol), Arif, Emre Özsin, Şenol
Hamitköy: Tolga, Galip, İbrahim Kaba, Danny, Kemal (83.Dk Serhat), İbrahim Öksüzoğulları, Salih, Burak (75.Dk Ömer Albayrak), Toykan, Ardahan, İbrahim Güler
Goller: 35.(P)ve 76.Dk(P) Arif (MTG)- 043, 58 ve 60.Dk Ardahan, 73.Dk (P) Toykan (Hamitköy)
Önemli Dakikalar:
22.Dk: Hamitköy kontra atağında savunma arkasına Toykan kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruş yapınca Yusuf gole izin vermedi.
31.Dk: MTG atağında Emre Özsin’in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
33.Dk: MTG atağında Arif’in sağdan ortasında Galip topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arif topu filelere gönderdi. MTG 1-0 Hamitköy
43.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağ kanattan bindiren Kemal’e topu aktardı. Kemal’in ortasında Ardahan topu filelere gönderdi. MTG 1-1 Hamitköy
45+1.Dk: MTG atağında Uğur soldan topu ortaladı. Sadık’ın uçarak kafa vuruşunda Galip topu çizgiden çıkarmayı başardı.
46.Dk: Hamitköy atağında Ardahan’ın vuruşunu kaleci Yusuf çıkarttı. Dönen topta Kemal bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf yine gole izin vermedi.
55.Dk: MTG atağında arka direkte topla buluşan Emre Özsin’in vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.
57.Dk: MTG savunmasında Halil Uçar’ın büyük hatasında Ardahan kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda topu kaleci Yusuf’un üzerine nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.
58.Dk: Bu pozisyonun ardından kazanılan köşe atışını kullanan Burak’ın ceza sahasına ortasında oluşan karambolde Ardahan topa dokunan son isim oldu ve topu filelere gönderdi. MTG 1-2 Hamitköy
60.Dk:Hamitköy atağında Toykan’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ardahan’ın vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-3 Hamitköy
73.Dk: Hamitköy kontra atağında Burak’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan, Halil Uçar’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mehmet Sezener bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. MTG 1-4 Hamitköy
76.Dk: MTG atağında yapılan sert ortada Ömer topa elle müdahale edince hakem Mehmet Sezener yine penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan atışı kullanan Arif topu filelere gönderdi. MTG 2-4 Hamitköy
84.Dk: Hamitköy kontra atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan, kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.
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