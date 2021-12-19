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BTM’de ilk hafta tamamlandı

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BTM’de ilk hafta tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta 1. Hafta heyecanı tamamlandı.
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;
Doğancı – Ozanköy, 1 – 2
Karaoğlanoğlu – Lapta, 1 – 2
Dikmen Gücü – Ortaköy, 1 – 2 
Sadrazam Kayalar – Yılmazköy, 1 – 2 
Tatlısu – Denizli, 3 – 1 
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;
SFC 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı, 3 – 0 
Geçitkale – Demirhan, 2 – 2   
Mehmetçik – Vadili, 2 – 2   
Türkmenköy – Yeni Erenköy, 2 – 3
Düzova – Akova, 1 – 2
 
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