BTM’de ilk hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta 1. Hafta heyecanı tamamlandı.
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;
Doğancı – Ozanköy, 1 – 2
Karaoğlanoğlu – Lapta, 1 – 2
Dikmen Gücü – Ortaköy, 1 – 2
Sadrazam Kayalar – Yılmazköy, 1 – 2
Tatlısu – Denizli, 3 – 1
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;
SFC 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı, 3 – 0
Geçitkale – Demirhan, 2 – 2
Mehmetçik – Vadili, 2 – 2
Türkmenköy – Yeni Erenköy, 2 – 3
Düzova – Akova, 1 – 2
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