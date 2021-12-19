BTM’de ilk hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta 1. Hafta heyecanı tamamlandı.

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;

Doğancı – Ozanköy, 1 – 2

Karaoğlanoğlu – Lapta, 1 – 2

Dikmen Gücü – Ortaköy, 1 – 2

Sadrazam Kayalar – Yılmazköy, 1 – 2

Tatlısu – Denizli, 3 – 1

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta alınan sonuçlar şöyle;

SFC 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı, 3 – 0

Geçitkale – Demirhan, 2 – 2

Mehmetçik – Vadili, 2 – 2

Türkmenköy – Yeni Erenköy, 2 – 3

Düzova – Akova, 1 – 2

