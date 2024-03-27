Maç saatleri değişti

AKSA liglerinde yeni hafta ile birlikte maç saatlerinde düzenlemeye gidilecek

Ülkemizde yaz saati uygulaması 31 Mart 2021 Pazar günü sona erecek olması nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da bu çerçevede maç saatlerinde düzenlemeye gitti.

Saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü maçları yeni hafta ile birlikte 15.00'te oynanacak.

A2 Liglerinde ise 11.30'da başlayan maçları 12.00'de başlayacak.

