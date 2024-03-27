Piro’lu Değirmenlik kaleye duvar ördü

Aksa 1. Lig’den şampiyon olarak Süper Lige terfi eden tecrübeli eldiven Hasan Piro’nun kalesini koruduğu M. Değirmenlik bu sezon geride kalan 24 haftada kalesinde sadece 10 gol gördü

İbrahim DALOĞLUAksa 1. Lig’de bitime 7 hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen 6 hafta kala ise şampiyonluğunu ilan eden M.Değirmenlik’in tecrübeli eldiveni Hasan Piro ve defansı bu sezon adeta kalesine duvar ördü.Birinci Ligde geride kalan 24 haftada kalesinde sadece 10 gol gören M. Değirmenlik takımının şampiyonluğunda kalecisinin ve defansının en büyük paya sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı.İKİNCİ DEVREDE SADECE BİR MAÇTA GOL YENİLDİÖzellikle ligin ikinci devresinde oynanan 9 maçta sadece bir maçta kalesinde gol gören Hasan Piro’nun performansı parmak ısırttı. İkinci devrede sadece Çanakkale deplasmanında 2 gol kalesinde gördü.16 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİSezonun geride kalan 24 haftalık bölümünde ise 16 maçta kalesinde gol görmeyen M. Değirmenlik takımı bir rekora koşuyor.Oynanan 24 haftalık periyotta 15 rakibinden sadece 7 tanesi Değirmenlik takımına gol atmayı başarırken, bunlar içinde en fazla golü atan takım ise tek mağlubiyetini tattıran Çanakkale takımı oldu. Çanakkale takımı sezonun ilk devresinde 1, ikinci devresinde ise 2 gol atmayı başardı. M. Değirmenlik’in beraberlikle sahadan ayrıldığı 2 takımdan biri olan Esentepe ise ilk devrede oynanan maçta Değirmenlik takımına 2 gol atmayı başarmıştı. Bu beş gol dışında gol atan diğer beş takım ise Lapta, Gönyeli, Hamitköy ve Geçitkale takımları oldu.Tecrübeli eldiven Hasan Piro’nun geçmiş sezonlarda da kalesini koruduğu takımlarda kalesine duvar örmesine bu sezon yine Değirmenlik kalesinde de göstermesi onun ne kadar başarılı bir kaleci olduğunu gözler önüne seriyor.