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LTB Başkanı Harmancı’dan Futbolcular Derneği’ne destek

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LTB Başkanı Harmancı’dan Futbolcular Derneği’ne destek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Berkem Korbay başkanlığındaki Futbolcular Derneği heyetini kabul etti. Görüşmede dernek yönetiminden Esin Sonay ve Bilal Ceylan da hazır bulundu.
 
Korbay: Başkan Harmancı her dönem sporun içinde olan ve sporculara önem veren bir kişi
Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Başkan Harmancı’nın her dönem sporun içinde olan ve sporculara önem veren bir kişi olduğunu ifade ederek, Futbolcular Derneği olarak LTB ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtti.
 
Dernek olarak üye sayısının arttırılmasına önem verdiklerini, futbolcu sözleşmeleri ve sigortalanma konusunda gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu gerekse de devletin ilgili kurumları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, en büyük eksikliklerinin lokal olduğunun altını çizdi.
 
Başkan Harmancı: Futbolcu sözleşmelerinin hayata geçirilmesi önemli ve değerli bir adım olacaktır
LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında futbolcuların bir çatı altında örgütlenmesinin hak arama adına doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, futbolcu sözleşmelerinin hayata geçirilmesinin önemli ve değerli bir adım olacağı inancını dile getirdi.
 
Başkan Harmancı, lokal sıkıntısı konusunda geçici bir takım çözüm önerilerini dernek yönetimine ilettiğini, bunun yanında hizmete açtıkları Dayanışma ve Eğitm Merkezi’nin geniş çaplı toplantılar için tüm derneklere açık olduğunu, talep eden her derneğe bu imkanı sunduklarını belirterek, Futbolcular Derneği’ne ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirme adına başarı diledi.
 

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Etiketler; #Futbolcular Derneği #Mehemt Harmancı #Berkem Korbay
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