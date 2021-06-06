‘Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde sona doğru!

“Altın Karga Yeni Medya Ödülleri”nin halk oylamasında sona geliniyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Altın Karga BiPkanalını takip eden 3 kişiye çekilişle 15 aylık 20 Mbps Turkcell Ev İnterneti ve 3 aylık TV+ Premium üyeliği hediye edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek, “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri”nin halk oylamasında artık sona gelindiği ve sayılı günlerin kaldığı açıklandı. Teknolojinin gelişerek hayatımızın her alanında ve anında yer almasıyla birlikteyeni medyada önemli bir boyuta taşındı. Bu kapsamda gündeme gelen ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, iletişim sponsorluğunuise Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üstlendiği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN’in paydaş olarak yer aldığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar on binlerce kişinin oy kullandığı Altın Karga Ödülleri içinhalk oylamasının 7 Haziran 2021 tarihinde son bulacağı hatırlatıldı.Yapılan açıklamada, bu tarihe kadar 10 kategori için aday gösterilen isimlere, Kuzey Kıbrıs Turkcell BiP uygulaması, keşfet bölümü içerisinde yer alan “Altın Karga” kanalına girerek veya www.altinkarga.org web sitesi üzerinden oy kullanılabileceği belirtildi.

3 kişiye Turkcell Ev İnterneti ve TV+ Premium üyelik hediye edilecek

Yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretim ile üreticileri motive ederek cesaretlendirmek için gerçekleşecekAltın Karga Yeni Medya Ödülleri için 3 kişiye Turkcell Ev İnterneti ile TV+ Premium üyeliğinin hediye edeceği açıklandı.Açıklamada BiP uygulaması içerisinde yer alan Keşfet bölümünden Altın Karga kanalını takip eden 3 kişiye çekilişle 15 ay boyunca kullanabileceği 20 Mbps hızında Turkcell Ev İnterneti ile TV+ Premium üyeliğinin hediye edileceği belirtildi.

TV+’ın sunduğu ayrıcalıklar dünyasına katılın!

TV+ uygulaması ile ilgili yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

“TV+ canlı TV kanalları, gişe rekortmeni filmleri, en sevilen dizileri, heyecanlı spor karşılaşmaları ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz bir platformdur. TV+’la cebinizden, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan, en konforlu şekilde TV izleyebilir, hangi filmi, diziyi veya programı istiyorsanız yayın akışına bağlı olmadan dilediğinizce erişebilirsiniz. TV+’ta ayrıca KKTC kanalları da yer aldığından tüm kanallara dilediğiniz zaman ulaşıp izleyebilir, kaydet, sonra izle özelliklerini kullanarak kendinize ayrıcalık katabilirsiniz. TV+’a sahip olmak için uygulamayı Apple Store veya Google Play Store’dancihazınıza (cep telefonu/TV/Androidstick)indirerek veyahttps://tvplus.com.tr/web adresinden anında izleyebilirsiniz. TV+ Premium üyeliğini başlatmak için Kuzey Kıbrıs Turkcell hattınız ilecep telefonunuzun mesaj bölümüne TV yazıp 3030’a SMS göndererek aylık 16.90TL’ye üyeliğinizi başlatabilirsiniz.Detaylar için https://www.kktcell.com/servisler/tvplus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.”