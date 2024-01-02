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Liselerarası Futbolda yarı finalistler belirlendi

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Liselerarası Futbolda yarı finalistler belirlendi
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Liseler arası futbol karşılaşmaları 2.Tur maçları dün oynanan karşılaşmalar sonunda tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda Esin Leman Lisesi (ELL), Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK), Bekirpaşa Lisesi (BPL) ve Namık Kemal Lisesi (NKL) adlarını yarı finale yazdırdılar.
Yarı final karşılaşmaları puan sıralamasında 1-4 ve 2-3 esasına göre oynanacak. Kazanan takımlar final, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek. Yarı final karşılaşmaları 11 Ocak Perşembe günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 12 Ocak Cuma günü oynanacak.

Dün alınan sonuçlar:
DFKEML 5-0 LYL
ELL 0-1 GMTMK
BPL 1-0 NKL
 
Yarı final eşleşmeleri şöyle:
ELL – NKL
GMTMK – BPL
 
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