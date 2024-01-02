Nasıroğlu yönetimi, görev dağılımı gerçekleştirdi

Başkan seçilen Ertuğı Nasıroğlu yönetimindeki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi

Basketbol Federasyonu’nda 26 Aralık 2023 tarihinde yapılan genel kurulda göreve gelen Ertuğ Nasıroğlu başkanlığındaki yeni Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. 30 Aralık Cumartesi günü Basketbol Federasyonu binasında gerçekleşen toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda görev dağılım aşağıdaki şekilde oldu:



“BAŞKAN: Ertuğ Nasıroğlu

ASBAŞKANLAR: Eda Kutruza (Büyük Kadınlar ve Alt yapılar sorumlusu), Ahmet Karaoğlan (Mevzuat ve Yönergeler sorumlusu), Behzat Özçete (Büyük Erkekler ve Alt yapılar sorumlusu)

VEZNEDAR Mehmet SAYLAN, HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU Ratibe O.Altunç

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SORUMLULARI Onay K.Kafadar ve Elif Anıl

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLULARI Nihat Yılmaz ve Fikri Katipoğlu

GENEL KOORDİNATÖR VE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Seyfi Savaş

