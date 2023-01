Liseler Futsal’da finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’nda yarı final maçları oynandı, finalistler belirlendi.

KIZLARDA 20 TEMMUZ – LTL FİNALİ

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan yarı finallerin ilkinde Lefkoşa Türk Lisesi kız takımı, Atatürk Meslek Lisesi’ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final maçında The American College’i aynı skorla mağlup eden 20 Temmuz Fen Lisesi, finalde Lefkoşa Türk Lisesi’nin rakibi oldu.

ERKEKLERDE OSMAN ÖREK – HALA SULTAN FİNALİ

Erkeklerde ilk yarı final maçında Osman Örek Meslek Lisesi, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada rakibi The American College’e 3-2’lik üstünlük kurarak finale yükseldi. Diğer yarı final maçında Polatpaşa Lisesi ile Hala Sultan İlahiyat Koleji arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken, rakibine penaltı atışlarında 1-0 üstünlük kuran Hala Sultan İlahiyat Koleji finalde Osman Örek Meslek Lisesi’nin rakibi oldu. Şampiyonada üçüncülük ve final maçları yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şöyle:

Kızlar üçüncülük: Atatürk Meslek Lisesi – The American College (09.00)

Erkekler üçüncülük: Polatpaşa Lisesi – The American College (10.00)

Kızlar final: 20 Temmuz Fen Lisesi – Lefkoşa Türk Lisesi (11.00)

Erkekler final: Osman Örek Meslek Lisesi – Hala Sultan İlahiyat Koleji (12.00)