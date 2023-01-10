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Lefke, Acapulco’da kampa girdi

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Süper Lig’de ilk devreyi üst sıralarda tamamlayan Lefke takımı dün ikinci devre hazırlıkları kapsamında Acapulco Horel’de kamp çalışmalarına başladı

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Lefke, Acapulco’da kampa girdi
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig ekibi Lefke dün itibariyle Çatalköy’deki Acapulco Hotel’de kampa girdi.
Teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde dün öğleden sonra yeni transferlerin de katılımıyla Acapulco kampında çalışmalarına başladı.
Lefke’nin yeni transferleri Behiç Kum, Burak Sarıkaya, Doğukan Özdurak ve Chıbozor Nwogbo da kampa katılırken, kampın neşeli ve keyifli başladığı bildirildi.
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