Lefke, Acapulco’da kampa girdi

İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig ekibi Lefke dün itibariyle Çatalköy’deki Acapulco Hotel’de kampa girdi.
Teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde dün öğleden sonra yeni transferlerin de katılımıyla Acapulco kampında çalışmalarına başladı.
Lefke’nin yeni transferleri Behiç Kum, Burak Sarıkaya, Doğukan Özdurak ve Chıbozor Nwogbo da kampa katılırken, kampın neşeli ve keyifli başladığı bildirildi.
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