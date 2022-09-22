Liglerimizde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Aksa Futbol Liglerinde 2022-23 futbol sezonu dün gece oynanan Türk Ocağı-MağusaT.Gücü maçıyla başlarken, liglerde bugün oynanacak olan 2 maçla heyecan devam edecek.

Bugün Aksa Süper Lig’de Yonpaş Dumlupınar ile – Cihangir Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelecek bu maçın hakemliğini Evren Karademir yapacak.

Aksa 1. Lig’in açılış maçı ise Esentepe’de Esentepe ile Girne Halk Evi arasında oynanacak.



AKSA SÜPER LİG

Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 2 -3

23 Eylül 2022, Cuma

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Cihangir (Evren Karademir)

24 Eylül 2022, Cumartesi

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)

16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)

25 Eylül 2022, Pazar

16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)

16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli (İsmail Ercan)

16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke (Tufan Çerçioğlu)

26 Eylül 2022, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)



AKSA 1.LİG

23 Eylül 2022, Cuma

16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Girne Halk Evi (Fehim Dayı)

24 Eylül 2022, Cumartesi

16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova (Kerem Eran)

16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi (Ali Özer)

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş (Zekai Töre)

25 Eylül 2022, Pazar

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)

16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Serkan Şimşek)

16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli (Hakan Ünal)

16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)



