Girne’den bir dünya yıldızı geçti

98 kez Almanya milli takım forması giyen, Leverkusen, Bayern Münih, Chelsea gibi önemli kulüplerde görev yaparak birçok başarı elde eden ve futbolu 2012 yılında bırakan, Alman futbolcu MichaalBallack, akşam yemeğini Girne’de, BellapaisGardens’da yedi.
Mekanın işletmecisi ve şefi Selim Yeşilpınar konuk ettikleri Ballack ile ilgili yaptığı paylaşımda “Almanların dünyaca ünlü futbolcusu Michael Ballack’ı ağırlamaktan onur duyduk…” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.