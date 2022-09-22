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Girne’den bir dünya yıldızı geçti

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Girne’den bir dünya yıldızı geçti
98 kez Almanya milli takım forması giyen, Leverkusen, Bayern Münih, Chelsea gibi önemli kulüplerde görev yaparak birçok başarı elde eden ve futbolu 2012 yılında bırakan, Alman futbolcu MichaalBallack, akşam yemeğini Girne’de, BellapaisGardens’da yedi.
Mekanın işletmecisi ve şefi Selim Yeşilpınar konuk ettikleri Ballack ile ilgili yaptığı paylaşımda “Almanların dünyaca ünlü futbolcusu Michael Ballack’ı ağırlamaktan onur duyduk…” ifadelerini kullandı.
 
 
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