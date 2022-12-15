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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Liderin maçında düdük Hakan Ünal’da

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Liderin maçında düdük Hakan Ünal’da
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı. AKSA Süper Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
17 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00
Gönyeli – Göçmenköy, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Mesarya, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
Küçük Kaymaklı – Dumlupınar, Şehit Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Lefke – Doğan Türk Birliği, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
18 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Miracle Değirmenlik – Yenicami, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı
Türk Ocağı – Merit Alsancak Yeşilova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
 
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