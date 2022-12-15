Liderin maçında düdük Hakan Ünal’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı. AKSA Süper Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

17 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Gönyeli – Göçmenköy, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa

ChinaBazaar Gençlik Gücü – Mesarya, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

Küçük Kaymaklı – Dumlupınar, Şehit Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Lefke – Doğan Türk Birliği, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

18 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Miracle Değirmenlik – Yenicami, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı

Türk Ocağı – Merit Alsancak Yeşilova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

