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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Birinci Lig’de liderin maçının hakemi Hüseyin Eyyüpler

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Birinci Lig’de liderin maçının hakemi Hüseyin Eyyüpler
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 17 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu
Esentepe – Miracle Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Girne Halk Evi – Yılmazköy, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Baf Ülkü Yurdu – Yenierenköy, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Özkan
İncirli – Yeniboğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Şakir Azizoğlu
18 Aralık Pazar, Saat 14:00
Yalova – Binatlı, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre
Ünimar Maraş – Larnaka Gençler Birliği, Halil Kartal Stadı, Evren Karademir
Lapta – Düzkaya, Şehit Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
 
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