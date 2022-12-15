Birinci Lig’de liderin maçının hakemi Hüseyin Eyyüpler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 17 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu

Esentepe – Miracle Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Girne Halk Evi – Yılmazköy, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Baf Ülkü Yurdu – Yenierenköy, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Özkan

İncirli – Yeniboğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Şakir Azizoğlu

18 Aralık Pazar, Saat 14:00

Yalova – Binatlı, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre

Ünimar Maraş – Larnaka Gençler Birliği, Halil Kartal Stadı, Evren Karademir

Lapta – Düzkaya, Şehit Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

