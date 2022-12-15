Birinci Lig’de liderin maçının hakemi Hüseyin Eyyüpler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. AKSA Birinci Ligde 13. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 17 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu
Esentepe – Miracle Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Girne Halk Evi – Yılmazköy, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Baf Ülkü Yurdu – Yenierenköy, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Özkan
İncirli – Yeniboğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Şakir Azizoğlu
18 Aralık Pazar, Saat 14:00
Yalova – Binatlı, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre
Ünimar Maraş – Larnaka Gençler Birliği, Halil Kartal Stadı, Evren Karademir
Lapta – Düzkaya, Şehit Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.