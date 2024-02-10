Liderin golcüleri var

Aksa Süper Lig lideri Cihangir konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu ve yoluna emin adımlarla devam etti. Cihangir’in gollerini Muhittin(2) ve Meye atarken, Alsancak Yeşilova’nın tek golünü Memduh attı

Cihangir StadıEvren Karademir, Engin Akkagün, Şahin CoşkunHasancan, Nurettin, Çağrı (88’Berkem)Selçuk, Meye, Babacar, Berhan (73’İ.Karadal) Yankı (65’Ali Öztürk)Muhittin, Sercan, MikailDursun, Memduh, Mejdi, Marcel, Cemal, Eyyüp, Gökhan, Vakkas (80’Hamis)Fatih (60’Jımmy)Abdullah (46’Ömer Gül)Billy Mehmet21-70’Muhittin, 41’Meye74’MemduhAksa Süper Ligin 18. haftasında lider Cihangir konuk ettiği A.Yeşilova'yı 3 - 1 mağlup ederek takipçileriyle arasındaki puan farkını korudu.6.dakikada Alsancak Yeşilova defansı arkasına atılan topa Muhittin hareketlendi aldı topu girdi ceza alanı içine pasında Berhan altı pas içinde topa vuramadı ve mutlak gol şansı yitirildi.21.dakikada gelişen Cihangir atağında sağ çaprazda Babacar ceza alanı içinde topla buluştu sert vuruşunu Dursun çıkardı dönen topa Muhittin vurdu ve yan kale direğinden geri geldi ve dışarı gönderildi. Kullanılan köşe vuruşunda Muhittin arka direkte topu ağlara gönderdi 1-0.41.dakikada Yankı ile atağa kalktı Cihangir ve ortasında Meye topu aldı son çizgi üzerinde çok zor pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.45.dakikada gelişen Alsancak Yeşilova atağında sağdan Abdullah ortaladı altı pas içinde Marcel uçarak kafayı vurdu top yan kale direğinden geri geldi.50.dakikada Gökhan topu kendi alanından aldı rakip ceza alanına kadar taşıdı ve ceza alanı içine girdiği anda Selçuk tarafından düşürüldü. Atışı kullanan Cemal’ın vuruşunda kaleci Hasancan uzandı ve topu karşıladı.70.dakikada gelişen Cihangir atağında Meye’nin derinlemesine harika pasında Muhittin kaleci ile karşı karşıya topu ağlara gönderdi 3-0.74.dakikada Alsancak Yeşilova serbest vuruş kazandı ve topun başına Memduh geçti. Barajın üzerinden enfes vuruş çıkaran Memduh topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Cihangir liderliğine devam etti.