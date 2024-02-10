Değirmen, öğütmeye devam ediyor

Konuk ettiği Gönyeli’yi 2-0 mağlup eden lider Miracle Değirmenlik haftayı galibiyetle kapattı. Kasım ve Halil’in golleri ile 3 puanı hanesine yazdıran Miracle Değirmenlik zor bir engeli daha geride bırakmış oldu. Miracle Değirmenlik adlığı bu galibiyetle puanını 47 yaparken Gönyeli 26 puanda kaldı

YER: Gaziköy Şenol Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Abdülkadir Karadağ, Selim Kaynarca

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Kasım, Mustafa, Erhan (DK 75 Murat), Kağan (DK 75 Adil), İlyas (DK 32 Barkın), Semih, Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar ( DK 58 Hüseyin Deynekli).

GÖNYELİ: Ali Faruk, Mehmet (DK 88 Berkay), Ömer (DK 88 Dennis), Metin, Mustafa (DK 71 Yusuf), Ahmet Eser, Cevdet (DK 71 Süleyman), Berkan (DK 46 Malik), İlyas, Ahmet Can, Cemre.

GOLLER: DK 34 pen Kasım, DK 53 Halil (Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Lig lideri Değirmenlik play-off hedefindeki Gönyeli'yi de mağlup ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

14.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın son çizgiden ortasında Kasım’ın kafa vuruşunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.

16.DK: Gönyeli’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte yapılan vuruşta top az farkla auta gitti.

29.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.

34.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Sadıklar savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım takımını öne geçirdi.1-0

44.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta Hüseyin Sadıklar’ın direk kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

53.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Ulaş’ın son çizgiden ortasında Halil kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.2-0

60.DK: Gelişen Gönyeli atağında Malik’in ceza alanı dışından etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

65.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleciden dönen topta Kasım’ın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

73.DK: Gönyeli’nin kalabalık adamla gelişen atağında ceza alanı içinde yapılan vuruşu kaleci Hasan Piro önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

