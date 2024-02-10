Değirmen, öğütmeye devam ediyor

YER: Gaziköy Şenol Stadı
HAKEMLER: Hakan Ünal, Abdülkadir Karadağ, Selim Kaynarca
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Kasım, Mustafa, Erhan (DK 75 Murat), Kağan (DK 75 Adil), İlyas (DK 32 Barkın), Semih, Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar ( DK 58 Hüseyin Deynekli).
GÖNYELİ: Ali Faruk, Mehmet (DK 88 Berkay), Ömer (DK 88 Dennis), Metin, Mustafa (DK 71 Yusuf), Ahmet Eser, Cevdet (DK 71 Süleyman), Berkan (DK 46 Malik), İlyas, Ahmet Can, Cemre.
GOLLER: DK 34 pen Kasım, DK 53 Halil (Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Lig lideri Değirmenlik play-off hedefindeki Gönyeli'yi de mağlup ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.
14.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın son çizgiden ortasında Kasım’ın kafa vuruşunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.
16.DK: Gönyeli’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte yapılan vuruşta top az farkla auta gitti.
29.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.
34.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Sadıklar savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım takımını öne geçirdi.1-0
44.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta Hüseyin Sadıklar’ın direk kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.
53.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Ulaş’ın son çizgiden ortasında Halil kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.2-0
60.DK: Gelişen Gönyeli atağında Malik’in ceza alanı dışından etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.
65.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleciden dönen topta Kasım’ın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
73.DK: Gönyeli’nin kalabalık adamla gelişen atağında ceza alanı içinde yapılan vuruşu kaleci Hasan Piro önledi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.