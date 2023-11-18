Lider, uzatmada kazandı

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa,Engin Akkagün,Emre Çevikdal
Cihangir: Hasancan,Babacar,Selçuk,Meye,Muhittin,Ali Öztürk(55.Dk Berhan),Mikail,Sercan,İbrahim Karadal,Çağrı(87.Dk Berkem),Hakan(68.Dk Yankı)
Çetinkaya:Kemal Bağbal,Burak,Agit,Çağdaş(68.Dk Muammer),Recep,Hamit,Behiç(87.DkAşkın),Cemal(87.Dk Tunahan),Yasin(90+4.Dk Ömer),Ernest,Osita
Goller:33.Dk(P) Muhittin,90+5.Dk Sercan(Cihangir)-77.Dk Osita (Çetinkaya)
Süper Ligin 9. Hafta maçında puan kayıpsız lider Cihangir Çetinkaya’yı, Cihangir Stadı’nda konuk etti.
15.Dk : Çetinkaya atağında savunma arkasına atılan topa Ernest hareketlendi ancak kaleci Hasancan kalesini zamanında terk ederek topa sahip oldu .
25.Dk: Cihangir atağında Ali sağ çaprazda topla buluştu ve rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak kaleci Kemal topu kornere çeldi.
33.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın indirdiği kafa topuna Sercan hareketlendi ve ceza alanı içerisinde Agit’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Çetinkaya
36.Dk: Cihangir atağında Sercan sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.
51.Dk: Çetinkaya atağında Osita’nın indirdiği kafa topuna Ernest kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
53.Dk: Cihangir atağında Meye sol kanatta Hamit’ten sıyrılıp ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal topu ayaklarıyla kornere çeldi.
77.Dk: Çetinkaya atağında Yasin soldan hızla rakip ceza alanına girdi ve pasını sağda boş durumdaki Osita’ya aktardı. Osita’nın vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 1-1 Çetinkaya
90+5.Dk: Cihangir’de kazanılan frikiği Yankı ceza alanına ortaladı ve Sercan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 2-1 Çetinkaya
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