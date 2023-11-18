GG, Boğaz’da kendine geldi

China B. Gençlik Gücü konuk olduğu Yeniboğaziçi deplasmanında ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 6 – 2 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı

Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Özal Çağlayan.

Yeniboğaziçi: Remzi, Olgun, Berkem(Eray), Mehmet, Mevlüt, Tufan, Zübeyir, Ahmet(Kenan), Ramadan(Fevzi), Umar, Turgut.

China B.Gençlik Gücü: Emre, Turgut Kaan, Afün(Özgür), Ümitcan, Necati, Ali, Orhan(Zeka), İbrahim Köse(Ahmet Saygı), Hasan, Peter Ebi, Kaan(Muhammet)

Goller: Dk. 8 Turgut (Pen.), Dk.65 Umar(Yeniboğaziçi), Dk. 31 ve 44 Ali, Dk. 58 ve 81 Peter Ebi, Dk. 60 Necati, Dk. 83 Hasan (Gençlik Gücü)



Aksa Süper Ligin 9. Haftasında ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi ile orta sıralarda bulunan China B. Gençlik Gücü arasındaki maçın galibi 6 – 2’lik farklı skorla konuk Gençlik Gücü oldu.

Dk. 8 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Turgut'un ortasında ceza sahasında topa hareketlenen Omar GG defansının müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi maç 1-0 oldu.

Dk.19 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında topla buluşan Umar süratle GG ceza sahasına girerek yerden kestiği topa ayak koymak isteyen Turgut topu ıskaladı ve Yeniboğaziçi bir golden oldu.

Dk. 29 Gençlik Gücü atağında orta alanda topla buluşan Hasan soldan atağa katılan Necati'yi gördü. Hasan'ın pasıyla topla buluşan Necati Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerken şutunda top yandan auta gitti.

Dk.31 GG atağında Necati'nin ortasında Peter Ebi'nin kafa vuruşunda kaleci Remzi topu çıkardı. Dönen topla buluşan Ali Akbulut'un bekletmeden yaptığı vuruşta top defansın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1- 1

Dk. 44 GG'nin sağ köşeden İbrahim Köse'yle kornerde ön direkte iyi yükselen Ali Akbulut'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

Dk.47 Organize gelişen GG atağında Kaan'ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Hasan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.

Dk.52 Yeniboğaziçi atağında Ramadan topla buluşarak şutunda top kaleci Emre'nin direk dibindeki müdahalesiyle kornere gitti.

Dk. 58 Gençlik Gücü'nün kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Peter iyi yükselerek kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

Dk. 60 Hızlı gelişen Gençlik Gücü atağında sol kanatta topla buluşan Necati'nin sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-4

Dk.65 Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla topla buluşan Umar defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-4

Dk. 81 Yeniboğaziçi defansının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Muhammet soldan ceza sahasına girerek yerden kestiği topa ayak koyan Peter topu ağlarla buluşturdu. 2-5

Dk. 83 Hızlı gelişen Gençlik Gücü atağında Muhammed'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Hasan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-6

Geriye kalan dakikalarda da başka gol olmayınca maç Yeniboğaziçi 2 – Gençlik Gücü 6 şeklinde tamamlandı.



