Lider, Lefkoşa’yı seviyor

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Hakan Gök
Yenicami: İdris, Yakup( Tunç), Koray(Kemal Barbet), Kaan(Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Doğukan(Görkem), Hüseyin, Serge Abaka, Barış Kaya, Mahmut(Karan), Hasan
Cihangir: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk(İbrahim H. Karadal), Berkem, Sercan Demirman, Hakan Karacaoğlu (Ali Öztürk), Ndong Meye, Babacar(Engin), Yankı Aktül(Berhan), Muhittin Tümbül.
Goller: Dk.40 Sercan Demirman Dk.64 Muhittin Tümbül Dk.75 Berhan Celme (Cihangir
AKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında lider Cihangir, konuk olduğu zorlu Yenicami deplasmanından yara almadan çıktı, mücadeleyi 3-0 kazandı.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takımın golleri 40’ıncı dakikada Sercan Demirman, 64’üncü dakikada Muhittin Tümbül ve 75’inci dakikada Berhan’dan geldi. Bu zorlu mücadeleyi yara almadan atlatan Cihangir, ligdeki puanını da 55’e yükseltmiş oldu. Yenicami ise aldığı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.
Süper Lig’de 20’nci hafta zirve mücadelesi açısından önemli bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir ve Mağusa Türk Gücü ligin 20’nci haftasında Cihangir’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4 puanlık fark bulunuyor.
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