Lider, Lefkoşa’yı seviyor

Süper Lig lideri Cihangir, konuk olduğu Yenicami’yi 3 – 0 gibi farklı skorla geçerek, bu sezon Lefkoşa’da kazandığı maçlara bir yenisini daha ekleyerek puan farkını korudu

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Hakan Gök

Yenicami: İdris, Yakup( Tunç), Koray(Kemal Barbet), Kaan(Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Doğukan(Görkem), Hüseyin, Serge Abaka, Barış Kaya, Mahmut(Karan), Hasan

Cihangir: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk(İbrahim H. Karadal), Berkem, Sercan Demirman, Hakan Karacaoğlu (Ali Öztürk), Ndong Meye, Babacar(Engin), Yankı Aktül(Berhan), Muhittin Tümbül.

Goller: Dk.40 Sercan Demirman Dk.64 Muhittin Tümbül Dk.75 Berhan Celme (Cihangir





AKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında lider Cihangir, konuk olduğu zorlu Yenicami deplasmanından yara almadan çıktı, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takımın golleri 40’ıncı dakikada Sercan Demirman, 64’üncü dakikada Muhittin Tümbül ve 75’inci dakikada Berhan’dan geldi. Bu zorlu mücadeleyi yara almadan atlatan Cihangir, ligdeki puanını da 55’e yükseltmiş oldu. Yenicami ise aldığı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.



Süper Lig’de 20’nci hafta zirve mücadelesi açısından önemli bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir ve Mağusa Türk Gücü ligin 20’nci haftasında Cihangir’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Atatürk StadıUtku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Hakan Gökİdris, Yakup( Tunç), Koray(Kemal Barbet), Kaan(Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Doğukan(Görkem), Hüseyin, Serge Abaka, Barış Kaya, Mahmut(Karan), HasanHasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk(İbrahim H. Karadal), Berkem, Sercan Demirman, Hakan Karacaoğlu (Ali Öztürk), Ndong Meye, Babacar(Engin), Yankı Aktül(Berhan), Muhittin Tümbül.Dk.40 Sercan Demirman Dk.64 Muhittin Tümbül Dk.75 Berhan Celme (CihangirAKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında lider Cihangir, konuk olduğu zorlu Yenicami deplasmanından yara almadan çıktı, mücadeleyi 3-0 kazandı.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takımın golleri 40’ıncı dakikada Sercan Demirman, 64’üncü dakikada Muhittin Tümbül ve 75’inci dakikada Berhan’dan geldi. Bu zorlu mücadeleyi yara almadan atlatan Cihangir, ligdeki puanını da 55’e yükseltmiş oldu. Yenicami ise aldığı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.Süper Lig’de 20’nci hafta zirve mücadelesi açısından önemli bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir ve Mağusa Türk Gücü ligin 20’nci haftasında Cihangir’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4 puanlık fark bulunuyor.