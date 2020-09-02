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Lider Karadeniz kayıpsız

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Lider Karadeniz kayıpsız
Richard BEALE
BTM İkinci Lig İkinci Grubun puan kayıpsız lideri Karadeniz 61, Boğaziçi’ni de farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Tatlısu Raif Denktaş Stadında oynanan ve Özalp Ürüncüoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresinin son bölümünde oyunu rakip yarı finale yıkan Karadeniz 61, 8 dakikada 3 gol buldu. Anıl’ın 2 ve Mustafa Taşçıoğlu’nun golleriyle ilk devre 3-0 sona erdi. İkinci devre oyunu rölantiye alan lider, Mehmet Turgut’un golüyle maçı 4-0 kazandı.
 
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