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Gayretköy’den net galibiyet

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Gayretköy’den net galibiyet
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Yedinci Grup ikincisi Gayretköy, komşusu Akçay’ı 2 – 0’lık net skorla mağlup etti.
Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun başarıyla yönettiği maçın ilk devresinde Gayretköy daha üstündü. Kaptan erhan’ın penaltı golüyle Gayretköy ilk devreyi 1-0 önde tamamlarken, ikinci devrenin son anlarında Hüseyin Akkurt skoru belirledi. 2-0
 
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