Gayretköy’den net galibiyet

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Yedinci Grup ikincisi Gayretköy, komşusu Akçay’ı 2 – 0’lık net skorla mağlup etti.
Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun başarıyla yönettiği maçın ilk devresinde Gayretköy daha üstündü. Kaptan erhan’ın penaltı golüyle Gayretköy ilk devreyi 1-0 önde tamamlarken, ikinci devrenin son anlarında Hüseyin Akkurt skoru belirledi. 2-0
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.