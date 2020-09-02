Gayretköy’den net galibiyet

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig Yedinci Grup ikincisi Gayretköy, komşusu Akçay’ı 2 – 0’lık net skorla mağlup etti.

Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun başarıyla yönettiği maçın ilk devresinde Gayretköy daha üstündü. Kaptan erhan’ın penaltı golüyle Gayretköy ilk devreyi 1-0 önde tamamlarken, ikinci devrenin son anlarında Hüseyin Akkurt skoru belirledi. 2-0

