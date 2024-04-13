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Cihangir, kazanmasını bildi

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Süper Lig’de 18 hafta sonra liderliği rakibi MTG’ye kaptıran Cihangir takımı konuk ettiği güçlü rakibi Dumlupınar takımını ilk ve 2. devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek yarışı sonuna kadar sürdüreceğini gösterdi

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Cihangir, kazanmasını bildi
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Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Berk Bağrıkara, Halil Atlar
Cihangir: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk, Meye, Babacar, Mühttin, Mikail, Ali Öztürk, Hakan, İbrahim
TH Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Mert Güçlücan, Cedric Core, Tahsin, Berk Güçlücan, Nazım, Turgut, Doğukan
Goller: 16. Dk. Çağrı Kıral, 70. dk Mühittin Tümbül (P) (Cihangir)
 

Aksa Süper Ligi’nde zirve mücadelesi içinde liderliği Mağusa Türk Gücü’ne kaptıran Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek Mağusa Türk Gücü ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
Karşılaşmanın 16. Dakikasında gelişen Cihangir atağında Çağrı Kıral’ın vuruşunda top filelere gdince Cihangir 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Cihangir’in üstünlüğünde tamamlandı.
70. dakikada gelişen Cihangir atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını Mühittin gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Bu sonuçla Cihangir puanını 73’e çıkarırken Tremeşeli Holding Dumlupınar 56 puanda kaldı.
 
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