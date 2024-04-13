Cihangir, kazanmasını bildi

Süper Lig’de 18 hafta sonra liderliği rakibi MTG’ye kaptıran Cihangir takımı konuk ettiği güçlü rakibi Dumlupınar takımını ilk ve 2. devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek yarışı sonuna kadar sürdüreceğini gösterdi

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Berk Bağrıkara, Halil Atlar

Cihangir: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk, Meye, Babacar, Mühttin, Mikail, Ali Öztürk, Hakan, İbrahim

TH Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Mert Güçlücan, Cedric Core, Tahsin, Berk Güçlücan, Nazım, Turgut, Doğukan

Goller: 16. Dk. Çağrı Kıral, 70. dk Mühittin Tümbül (P) (Cihangir)





Aksa Süper Ligi’nde zirve mücadelesi içinde liderliği Mağusa Türk Gücü’ne kaptıran Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek Mağusa Türk Gücü ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Karşılaşmanın 16. Dakikasında gelişen Cihangir atağında Çağrı Kıral’ın vuruşunda top filelere gdince Cihangir 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Cihangir’in üstünlüğünde tamamlandı.

70. dakikada gelişen Cihangir atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını Mühittin gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçla Cihangir puanını 73’e çıkarırken Tremeşeli Holding Dumlupınar 56 puanda kaldı.

Cihangir StadıTurgay Misk, Berk Bağrıkara, Halil Atlar: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk, Meye, Babacar, Mühttin, Mikail, Ali Öztürk, Hakan, İbrahimTürkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Mert Güçlücan, Cedric Core, Tahsin, Berk Güçlücan, Nazım, Turgut, Doğukan16. Dk. Çağrı Kıral, 70. dk Mühittin Tümbül (P) (Cihangir)Aksa Süper Ligi’nde zirve mücadelesi içinde liderliği Mağusa Türk Gücü’ne kaptıran Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek Mağusa Türk Gücü ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.Karşılaşmanın 16. Dakikasında gelişen Cihangir atağında Çağrı Kıral’ın vuruşunda top filelere gdince Cihangir 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Cihangir’in üstünlüğünde tamamlandı.70. dakikada gelişen Cihangir atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışını Mühittin gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Cihangir konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.Bu sonuçla Cihangir puanını 73’e çıkarırken Tremeşeli Holding Dumlupınar 56 puanda kaldı.