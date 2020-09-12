Lider Gaziveren play off’ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

BTM İkinci Lig Yedinci Grupta Gaziveren,Yeşilyurt’u, Bilal İyigün Stadında konuk ederken, Arif Malek’in yönettiği maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak lider olarak play off grubun yükseldi.

Gaziveren’i Yeşilyurt maçında 6 farklı galibiyete taşıyan golleri, Atakan, Mehmet,Beşir, Enver, Ercan ve Joe kaydetti.

