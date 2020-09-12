Gayretköy ikincilik aşkına kazandı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

BTM İkinci Lig Yedinci Grupta Serhatköy, komşusu Gayretköy’ü, Güzelyurt Sentetik Sahada konuk etti.Mehmet Volkan Çelik’in yönettiği maçı, Gayretköy 3-0 kazanarak grubu 2. Sırada tamamlamayı garantiledi.Gayretköy’ün gollerini, Mahmut 2 ve Erhan kaydetti.

Oldukça gergin geçen maçta, 4 kırmızı kart çıktı. Serhatköy’den Denktaş, Gayretköy’den Hüseyin Akkurt, Ufuk ve Fevzi kırmızı kart gördüler.

