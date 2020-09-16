Lider dizel motor gibi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup lideri Pile, Eray Vudalı Stadında oynanan maçta Yenişehir’i zorlanmasına rağmen 3-2 mağlup etti.

Ferhat Tuna’nın yönettiği maçta Yenişehir, Tahir ve Arif ile 2-0 öne geçti. Ancak son 20 dakikada oyuna ağırlığını koyan Pile, Hüseyin, Ahmet Alp ve Ahmet Kuleli’nin golleri ile maçı 3-2 kazandı. Yenişehir’den Ekin maçta kırmızı kart gördü.



