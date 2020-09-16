Demirhan kazanıp beklemeye geçti

İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup lideri Haspolatdeplasmanda ikinci Demirhan’a 2-1 mağlup oldu. Sadık Cemil Stadında oynanan ve Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği maçta Demirhan’ın gollerini Hakan Çelik atarken, Haspolat’ın golünü Ahmet Duyar kaydetti.Demirhan’ınplayoff oynayıp oynamayacağını BTM Kurulu kararlaştıracak.
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