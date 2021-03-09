Leymosun derbisi Omonia’ya yaradı

Güney Kıbrıs Ligi Şampiyonluk Grubunda Limasol derbisi oynandı. Mücadeleden önce Apollon Limasol 55 puanla 3., AEL Limasol ise 58 puanla 2.sıradaydı. Lider Omonia ise 60 puandaydı.

AEL derbiden alacağı bir galibiyetle liderlik koltuğuna oturabilecekti.Limasol derbisinde her iki takım da karşılaşmaya kazanmak için çıktı. Maçın ilk devresinde iki taraf da pozisyonlar buldu ve hücumu düşündü ancak bunları değerlendiremediler.

Mücadelenin ikinci yarısında ise iki ekip de kaybetme korkusuna kapılınca karşılaşmadaki tempo düştü ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.Bu sonuç sonrasında gecenin tek kazananı liderliğini sürdüren Omonia oldu.



