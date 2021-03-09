Pasta Sivri’den

Türkiye Misli.com İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’da forma giyen temsilcimiz Ahmet Sivri, camia tarafından çok sevilirken, geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan kaleci antrenörüYüksel Hocanın doğum günü pastasını da kesip, hocaya yediren futbolcu oldu.

İkinci devrede büyü bir çıkış yakalayan Ankara Demirspor’dan doğum günü kutlaması ile ilgili yapılan açıklamada “Takımımız golcülerden sadece pasta yer!Kaleci antrenörümüz Yüksel Hocamızın doğum gününü kutladık.Bilgisi ve enerjisiyle takımımıza güç katan değerli hocamıza yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir hayat diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

