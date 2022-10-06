Leventspor şampiyonluğa göz kırptı

Basketbol U17 Kadınlar Ligi’nde final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelen Leventspor ile Alsancak mücadelesinin galibi 86-40’lık skor ile Leventspor oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde final serisinde ilk maç çarşamba akşamı oynandı. Levent Koleji Spor Salonu’nda Leventspor ile Alsancak’ı karşı karşıya getiren mücadelenin galibi 86-40’lık skor ile Leventspor oldu. Maçın en skorer oyuncusu Levenspor adına 26 sayı üreten Günay Akgür oldu.

Serinin ikinci maçı 7 Ekim Cuma akşamı Girne’de oynanacak. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak Alsancak-Leventspor maçı saat 19.00’da başlayacak.

Leventspor bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Alsancak’ın kazanması durumunda üçüncü maç Cumartesi günü Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanacak