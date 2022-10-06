"Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" başladı

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 10 yaş kategorisinde, İlköğretim Dairesine bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla başlayan test ve ölçümlerle yaklaşık 300 öğrencinin taramaları yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalan Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" tarama testleri ve ölçümleri başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 10 yaş kategorisinde, İlköğretim Dairesine bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla başlayan test ve ölçümlerde, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen heyetin yanı sıra Bakanlığa bağlı ilkokulların Beden Eğitimi öğretmenleri de görev alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen test ve ölçümleri yerinde takip ederek, kurulan tarama istasyonlarını ziyaret etti ve görevlilerden bilgi aldı.

“BU PROJE, ÜLKE SPORUNA BÜYÜK KATKI KOYACAK”

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen uzmanların ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin katılımıyla yaklaşık 300 öğrencinin taramalarına başladıklarını belirtti, yapılacak ölçümlerle birlikte daha sağlıklı ve doğru veri elde ederek, çocukların yeteneklerine göre yönlendirileceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda, çocukların sportif yeteneklerine göre yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu projenin ülke sporuna büyük katkı koyacağına inanç belirtti.

Çavuşoğlu, gerek Türkiye’den gelen gerekse okullarda görev alan öğretmenlere projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederken, uygulanan testlerin altı ayda bir tekrarlanacağını ve başarılı sporcuların gelişimlerinin sürekli takip edileceğini dile getirerek, “Dünya bu işleri artık böyle yapıyor. Bu nedenle, dünyada ne varsa bizde de olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzümüzü dünyaya çevirdiğimizi söylüyoruz, o zaman uygulamalarımız da bu şekilde olacak. Öğretmenlerimiz gerekli hizmet içi eğitimlerini aldılar, bundan sonra bu testleri onlar yapacak. Modern ve uluslararası standartlarda ölçümler yaparak, öğrencilerimizi yeteneklerine göre yönlendireceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda ülke gençliği için çalışmaya devam edeceklerini de ifade ederek, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün geliştirilmesi; sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlere sporun sevdirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilerek, spor branşlarına yönlendirmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlaması amaçlıyor.



