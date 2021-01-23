Lefkoşa’dan, Ankara’ya transfer yolu

Fenerbahçe’nin, ApollonLimasol’danSzalai’yi transfer etmesinden sonra bu kez Ankaragücü, Güney’den transfer yapmak için harekete geçti.
Ankaragücü, Apoel’in 26 yaşındaki Norveçli on numarası Ghayas Zahid transferinde son aşamaya geldi. Apoel’den ayrılmak isteyen oyuncunun transferiyle alakalı finansal detaylar halledilebilirse oyuncu Ankara'ya gelip imzayı atacak.
Yaz dönemi transfer döneminde Galatasaray’ın da ilgilendiği Ghayas Zahid, Apoel’in Kıbrıs Kupasında, Apollon’u 2 – 1 yendiği maçta takımının galibiyet golünü attı.
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