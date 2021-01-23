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Esat Hoca için oynadılar

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Esat Hoca için oynadılar
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Hamitköy A, U20, U17 ve U15 Takımlarından oluşan karma takım ile HamitköyMasterleri,Hamitköy’ün merhum fahri başkanı Esat Erdoğmuş anısına bir dostluk maçı oynadılar.
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve master hakemlerin yönettiği maçı, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ile Hamitköy Masterler Derneği eş başkanları Şenol Üçer ile Mustafa Şeytan da izlediler.
İlker Sakallı’nın antrenörlüğünü yaptığı Hamitköy Masterleri karşısında Hamitköy karma takımı maçı 2 – 0 kazandı.
 
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