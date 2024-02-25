Lefkoşa’da sessiz gün

Aksa Süper ligde orta sıralarda yer alan iki takım Chına Bazaar Gençlik Gücü ile Yenicami arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Yenicami’de Barış Kaya 90.dakikada kırmızı kart gördü

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Ekşici

China Bazaar Gençlik Gücü: Remzi Rıylı, Ali Akbulut, Necati Genç, Abu Dumbuya, Ümitcan Babahan (68’Mustafa Yaşınses) İbrahim Köse, Hasan Akkuyu, (68’Muhammet Nazik) Rifat Kanıöz, Arif Uysal (78’ Asman) Turgut Çoban, Kaan Borova

Yenicami: İdris Yekli, Yakup Şen, Emirhan Çil, Hüseyin Paşa, Serge Abaka (90’ Tahir Gazi) Hasan Kanlı, Koray Hasan Özteknik, Karan Sönmez, Ali Üçtaş (46’Barış Kaya) Görkem Büyükaşık (90’Doğukan Kurt) Hüseyin Arifoğlu (81’Tunç Çalışkan)

Kırmızı Kart: 90’Barış Kaya (YAK)



AKSA Süper Lig 20. hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Yenicami, Lefkoşa derbisinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaştı.

Ligde üst sıraları hedefleyen iki Lefkoşa ekibinin maçından gol sesi çıkmadı.

Her iki takım da 90 dakika boyunca pozisyonlar bulmalarına rağmen eşitliği bozacak beceriyi gösteremediler.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Yenicami’den Barış Kaya, maçın uzatma bölümlerinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla China Bazaar Gençlik Gücü puanını 27’ye, Yenicami 28’e çıkardı. Önümüzdeki hafta Yenicami sahasında Miracle Karşıyaka’yı konuk ederken China Bazaar Gençlik Gücü, deplasmanda Mağusa Türk Gücü ile karşı karşıya gelecek.

