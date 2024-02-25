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Dumlupınar’ın zirve inadı

Tremeşeli H.Dumlupınar, konuk ettiği Göçmenköy’ü uzatmada Adjessa’nın kafasıyla attığı golle 4 – 3 mağlup ederek şampiyonluk yarışına devam etti

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Dumlupınar’ın zirve inadı
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Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Serdar Gürpınar, Ahmet Genç
Tremeşeli H. Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, İsmail, Berke, Mert (84.Dk Adewole), Mehmet Altın, Turgut (61.Dk Berk Büyükkal), Tahsin (84.Dk Olcay), Nazım (68.Dk Berk Güçlücan), Kadir, Doğukan
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac (56.Dk Bekir), Reşit, İbrahim Çıdamlı, Remzi, Debouto, Samet, Kadir, Mevlüt (46.Dk Bayram) (82.Dk Mustafa Kızıl), Eray (74.Dk Arda Karacan)
Goller: 25 ve 84.Dk Tahsin, 26.Dk Mert, 90.Dk Adjessa (Dumlupınar)- 33 ve 89.Dk Remzi, 64.Dk Bekir (Göçmenköy)
 
Aksa Süper Ligin 20. Hafta maçında Tremeşeli H. Dumlupınar, Göçmenköy’ü konuk etti.
Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar – Göçmenköy maçının orta hakemliğini  Evren Karademir yaptı.
Karşılaşmaya Dumlupınar oldukça tempolu başlarken, Göçmenköy direnç gösteremedi. Ev sahibi ekip, 25 ve 26. Dakikalar arasında, 45 saniyede Tahsin ve Mert ile 2 – 0 öne geçti.
Bu skordan sonra Mehmet Altın’ın topu direkten dönünce toparlanan Göçmenköy, Remzi ile ilk devrenin skorunu belirledi. 2 – 1
İkinci devrede Göçmenköy daha etkili oynamaya başladı.
Dk. 64’te Göçmenköy’de Bekir skoru 2 – 2 yaptı. Günün başarılı ismi Tahsin 84’te skoru 3 – 2 yaparken, 89’da Göçmenköy, Remzi ile 3 – 3’ü buldu. Ancak 90+2. dakikada Bilal’ın yerde olmasından yararlanarak boş kalan Adjessa, kafa ile skoru belirledi. 4 – 3
 
 
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