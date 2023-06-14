Lefkoşa Karması ikinci yarıda açıldı

Necati KÜLAHLILAR
Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.hafta maçları dün oynandı.
İlk haftayı galibiyetle kapatan Güzelyurt/Lefke Karması ile ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Lefkoşa Karması’nın Lefkoşa’daki mücadelesinin galibi Lefkoşa Karması oldu.
İlk devresi 0 – 0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Lefkoşa Karması önce Durmuş Oduncu’nun golüyle 1 – 0 öne geçerken, Kemal Arslan’ın attığı golle karşılaşmayı 2 – 0 kazanarak ilk 3 puanını kazandı.
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